Sérgio Conceição: "É difícil jogar aqui, com muita areia misturada"

No final do encontro com o Leixões, Sérgio Conceição considerou a equipa de Matosinhos "bastante competitiva" e salientou as dificuldades de jogar no Estádio do Mar.

"Jogámos contra uma equipa verdadeiramente competitiva. É sempre difícil jogar aqui, neste terreno com muita areia misturada. Tecnicamente torna o jogo mais fraco e é mais difícil sobressaírem algumas situações no processo ofensivo. Fizemos uma boa primeira parte, de bom nível. Na segunda baixamos um bocadinho, também por culpa do Leixões. Deixámos de ter bola, quisemos esticar muitas vezes o jogo, quando devíamos ter ficado em posse. Com um remate fora da área, o Leixões fez um bom golo, mas depois o prolongamento foi todo nosso. Era nossa obrigação dar esta resposta e vencer", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, afirmando "ter sido um bom espetáculo".

"O André Pereira já não jogava há algum tempo, o Fernando também não. Mudei alguns jogadores e este terreno cansa. Tentámos fazer uma gestão inconsciente. Não vi nenhuma das equipas tentar deixar correr o tempo. O adversário tem o seu valor e criou-nos algumas dificuldades. Foi um bom jogo, um bom espetáculo dentro do possível", concluiu.