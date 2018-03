Sérgio Conceição: "É incrível este primor do VAR"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:11 Facebook

No final do dérbi da Invicta, Sérgio Conceição salientou a boa resposta que os azuis e brancos deram após o desaire frente ao Paços de Ferreira, na jornada anterior.

"Não estamos habituados a perder e depois do que aconteceu em Paços de Ferreira, penso que demonstrámos esta noite que estamos aqui para continuar com boas exibições e bons resultados. Soubemos dar uma resposta capaz. Estivemos sempre por cima do jogo e penso que a vitória não sofre contestação", começou por analisar.

O técnico comentou ainda os lances que o VAR invalidou, nomadamente a expulsão retirada a Vítor Bruno e o golo, de grande penalidade, anulado a Sérgio Oliveira.

"Fizemos o segundo golo e o terceiro, que foi invalidado. É difícil perceber se o Sérgio Oliveira dá dois toques na bola. Independentemente de ter tocado duas vezes na bola, de uma ou outra situação, do vermelho inicialmente dado ao Vítor Bruno e depois recuar, hoje o videoárbitro esteve extremamente atento. Pena que não tenha estado atento na Vila das Aves, onde não foi assinalado um penálti sobre o Danilo. É incrível este primor do VAR hoje. Isto é uma crítica construtiva no sentido de ser sempre como foi hoje: só que não foi, e por acaso é o mesmo VAR", concluiu.

No final do encontro, a habitual roda do plantel contou com a presença dos filhos dos atletas, para assinalar o Dia do Pai, gesto que o técnico dos azuis e brancos considera importante.

"É sempre bom termos a nossa família de sangue junto de nós. Profissionalmente, somos uma família. Segunda-feira é dia do pai e aproveitámos para trazer as nossas famílias para junto de nós. Este grupo está muito coeso. As nossas famílias sofrem em casa tanto como nós e querem ganhar tanto como nós"