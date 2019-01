Sérgio Conceição e Keizer na reunião dos treinadores com a Federação

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição e Keizer, treinadores do F. C. Porto e Sporting, respetivamente, marcaram presença na reunião entre José Couceiro, diretor técnico nacional, e os treinadores dos clubes da Liga, em Oeiras, para debater questões relacionadas com o futebol, nomeadamente o calendário competitivo.

O Benfica foi representado por Pietra, que integra a equipa técnica de Bruno Lage, numa reunião onde estão também Abel Ferreira (Braga), Lito Vidigal (V. Setúbal), Costinha (Nacional), Ivo Vieira (Moreirense), Silas (Belenenses), Jorge Simão (Boavista), Vítor Severino (adjunto de Luís Castro no V. Guimarães), António Folha (Portimonense), Nuno Manta (Feirense), Pepa (Tondela), José Mota (Aves), Daniel Ramos (Rio Ave) e João Henriques (Santa Clara). Apenas Marítimo e Chaves não se fizeram representar.