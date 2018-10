Sérgio Conceição: "É melhor os árbitros deixarem a jogada andar até ao fim"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:20 Facebook

No final do encontro com o Feirense, Sérgio Conceição considerou justa a vitória do F. C. Porto e deixou elogios à equipa de Santa Maria da Feira.

"Jogámos perante um adversário que se organiza muito bem defensivamente, toda a gente trabalha muito e bem, o que vem dar ainda mais valor à nossa vitória. Tivemos um golo que na minha opinião é limpo. Às vezes é melhor os árbitros deixarem a jogada andar até ao fim. Fizemos um golo, houve uma reação do Feirense normal, mas tivemos mais oportunidades para dilatar a vantagem, Entrámos na segunda parte sempre à procura do golo da tranquilidade e conseguimos. É de realçar o trabalho dos jogadores", começou por analisar o técnico.

Na liderança da Liga após um deslize do Benfica no Jamor, Sérgio Conceição não foi em euforias e deixou uma garantia: "As equipas estão todas juntas. Há muito campeonato pela frente, estamos na corrida. Sempre estivemos, somos uma equipa competente, um balneário fantástico e vamos continuar dessa forma", concluiu.