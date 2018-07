Sérgio Conceição e o Marítimo: "Dificuldade máxima, mas não um bicho papão"

Miguel Pataco 28 Abril 2018 às 13:23 Facebook

O treinador do F. C. Porto garante que a equipa tem um objetivo claro para as três últimas jornadas do campeonato: conquistar nove pontos. Os primeiros estarão em jogo, este domingo, no Funchal, frente ao Marítimo, um adversário historicamente difícil para os dragões. "Nem a estatística, nem a história, jogam amanhã", lembrou.

"São três jogos que temos de jogar. Estiveram sempre em causa três pontos. Queremos ganhá-los para, cada vez mais, ficarmos perto do fim", resumiu Sérgio Conceição em relação a uma partida que muitos consideram ser a mais difícil no calendário dos azuis e brancos, mas o técnico lembra que o calendário não fecha nos Barreiros.

"Os jogos vão ser todos decisivos. Não adianta ganhar este e perder os dois seguintes. Queremos fazer os nove pontos que faltam, queremos ganhar muito este próximo encontro, que é o mais importante, mas porque é o próximo", afirmou, acrescentando: "É um jogo de dificuldade máxima, frente a uma equipa com qualidade, sobretudo em sua casa, mas não temos de fazer disto, e perdoem-me a expressão, um bicho papão. Isto é futebol. Nem a estatística, nem a história jogam amanhã".

A vantagem pontual sobre os adversários não entra nas contas de Conceição ("ninguém prepara jogos para empatar, só pensamos na vitória"), que, questionado sobre se o F. C. Porto já poderia estar a festejar o título, fez questão de realçar que entendeu o alcance da pergunta.

"É uma pergunta manhosa, não é? [risos] Houve erros que interferiram no resultado final? O F. C. Porto podia ter mais pontos? Sim, mas o campeonato está a ser competitivo, com quatro equipas a lutar, é um bom sinal nesse sentido. Depois há a diferença em relação aos outros - esse era um assunto que dava muita conversa, mas no final [da época], podemos ir almoçar e falar sobre isso a fundo", finalizou o técnico.