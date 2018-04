Sérgio Conceiçao e o PSG: "Por uma vez sou eu e não o Marco Silva"

Miguel Pataco Hoje às 15:17 Facebook

A terminar a conferência de Imprensa deste domingo, em antecipação do embate frente ao Belenenses desta segunda-feira, Sérgio Conceição foi questionado sobre um alegado interesse do PSG na sua contratação e optou por brincar para dar um tom mais descontraído ao domingo de Páscoa

"Como digo sempre, do portão do Olival não passam notícias de mercado. Mas veio-me à cabeça uma situação engraçada sobre esse assunto: por uma vez, sou eu metido numa equipa e não o Marco Silva. Atenção, que isto é uma brincadeira, gosto muito do Marco. Acho que não tem qualquer fundamento, nem é importante neste momento. Qualquer coisa do mercado, é para ser falado daqui a um mês e 13 dias ou 20 dias - sinal que chegaríamos à final da Taça - e aí falamos do mercado dos jogadores. O treinador, esse, tem contrato", lembrou.