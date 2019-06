Sérgio Conceição e Pinto da Costa confirmam interesse em Zé Luís

Hoje às 22:47 Facebook

O treinador assumiu que pediu à administração o avançado do Spartak Moscovo e o presidente assumiu que há negociações. Ficou também esclarecido que o central Osorio está na lista de Sérgio Conceição para integrar o plantel

Sérgio Conceição e Pinto da Costa entraram em direto no programa Mercado, do Porto Canal, nesta quarta-feira. Treinador e presidente portistas negaram qualquer tipo de mau estar entre os dois e deram algumas pistas sobre a construção do próximo plantel.

"Estava mesmo agora a fazer um zapping e vi uma noticia que dizia que havia guerra entre presidente e treinador. Isso é completamente mentira. Dá-me vontade de rir", começou por afirmar o treinador, prosseguindo depois sobre um alvo de mercado dos dragões.

"Estava mesmo agora a fazer um zapping e vi uma noticia que dizia que havia guerra entre presidente e treinador. Isso é completamente mentira. Dá-me vontade de rir. O Zé Luis, como outros jogadores, foi pedido por mim à direção, para termos uma equipa competitiva e darmos continuidade ao que temos feito, tanto nas provas internas como na Liga dos Campeões. O presidente e restante direção estão a fazer esforços, para esses jogadores, Zé Luís incluído, virem para o F. C. Porto. Tudo o resto que querem passar faz parte da comédia do futebol português", prosseguiu Sérgio Conceição.

Mais tarde, Pinto da Costa tomou a palavra e abordou os mesmos temas.

"No F. C. Porto, quem escolhe os jogadores é o treinador. Por isso mesmo é que ficámos com o Adrián López durante cinco anos a ganhar uma fortuna, para fazer a vontade a um treinador [Julen Lopetegui]", sublinhou o presidente, rejeitando o alegado mau ambiente com o treinador: "É impossível criarem mau ambiente entre nós".

Relativamente ao central Osorio, Pinto da Costa foi taxativo: "Foi um dos melhores em campo no jogo entre a Venezuela e o Brasil, mas não vem pelo grande jogo que fez. Ele vem porque, no final da época, o nome dele estava na lista de jogadores que o treinador quer que façam pré-época e fiquem no plantel".