Sérgio Conceição: "É um jogo importantíssimo"

Em antevisão ao encontro de domingo, a contar para a Taça da Liga, Sérgio Conceição considerou o jogo "importantíssimo" e deixou um alerta: " O Belenenses, não jogando para a qualificação, poderá jogar de forma mais tranquila e isso até pode ser até uma vantagem".

O treinador do F. C. Porto afirmou, este sábado, que quer terminar o ano com uma vitória frente ao Belenenses e garantir um lugar na "final four" da Taça da Liga.

"É um jogo onde temos de ganhar, estarmos atentos também à forma como se vai desenrolar o jogo em Chaves, mas principalmente focados naquilo que é o nosso jogo. Para nós é importante garantir a presença na 'final Four', como no ano passado. O Belenenses, não jogando para a qualificação, poderá jogar de forma mais tranquila e isso até pode ser até uma vantagem em relação aos outros dois jogos que fizemos contra eles", afirmou ao Porto Canal Sérgio Conceição, considerando o jogo de domingo, no Jamor, "importantíssimo".

"Cada jogo tem história. Há jogadores que sem a pressão do resultado se soltam mais. Acredito que o Silas pode fazer uma ou outra modificação mas tem um plantel de qualidade. É um jogo importantíssimo. É um jogo que, ganhando, conseguimos o acesso a uma meia-final de um objetivo que nós temos, a Taça da Liga. Garantindo o triunfo, iria coincidir também com a 16.ª vitória consecutiva e viria acabar da melhor forma um ano que foi muito bom. Passar para o novo ano com uma vitória é muito melhor do que passar com outro resultado", concluiu.

O F. C. Porto defronta, este domingo, o Belenenses na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas.