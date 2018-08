Sérgio Conceição: "Emociono-me sempre que estou com o presidente"

Sofia Esteves Teixeira 14 Maio 2018 às 20:01 Facebook

O treinador do F. C. Porto deixou elogios ao presidente Pinto da Costa durante a entrega da Taça de campeão nacional no museu os dragões.

"Emociono-me sempre que vejo, que estou presente e partilho momentos com o melhor presidente do mundo de todos os tempos. Digo isto porque é o presidente mais titulado do mundo, é uma pessoa com uma sabedoria enorme, a mais importante deste clube desde sempre. Alguém que conheço desde os meus 16 anos", começou por dizer o técnico em declarações ao Porto Canal.

Sérgio Conceição relembrou, ainda, os quatro campeonatos que conquistou ao serviço do F. C. Porto, três deles enquanto jogador: "Esse tem sido o meu trabalho, um trabalho sinónimo de sucesso porque este clube habituou-nos a ganhar desde o início desta presidência", concluiu.