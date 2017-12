Sérgio Conceição: "Entramos em todas as competições para ganhar"

JN Hoje às 16:47 Facebook

Em antevisão ao encontro de sábado frente ao P. Ferreira, a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, Sérgio Conceição garantiu que o objetivo do F. C. Porto é vencer a competição.

"Obviamente que há objetivos prioritários, nomeadamente o campeonato, mas estamos em todas as frentes e queremos nesta também dar uma resposta positiva. Todos os jogos entramos para ganhar e isso coincide com o jogo de sábado, para chegar à meia-final da Taça da Liga. Temos o objetivo de a vencer, claramente. Entramos em todas as competições para ganhar", começou por dizer o técnico dos dragões.

Sérgio Conceição, que não poderá contar com Danilo devido a castigo (foi expulso no jogo anterior, frente ao Rio Ave, também a contar para a Taça da Liga), salientou ainda que não vê a competição como uma oportunidade de utilizar atletas com menos minutos.

"De certeza que há uma alteração [Danilo]. Mas vou fazer o onze que achar melhor para as características do próprio jogo. Não procuro olhar para a Taça da Liga como uma oportunidade para usar os jogadores que não têm entrado com tanta frequência no onze inicial", concluiu.

O F. C. Porto defronta no sábado, na Mata Real, o P. Ferreira a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Os dragões lideram o Grupo D, com quatro pontos, em igualdade pontual com o Leixões.