Sérgio Conceição: "Equipa com grande caráter"

O F. C. Porto perdeu 4-1 com o Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas o desaire não impediu Sérgio Conceição de elogiar a atitude da equipa que orienta.

"Uma equipa com grande caráter, estávamos a perder e não merecíamos. Depois, com o segundo golo não atirámos a toalha ao chão. Somos uma equipa de grande personalidade. Pela forma como queríamos ganhar, e por aquilo que foi a despesa do próprio jogo, aconteceu depois o 3-1 e o 4-1. O Liverpool fez quatro remates à baliza, o Iker não fez nenhuma defesa e marcou quatro golos. Podíamos ter dado outro rumo ao jogo com mais eficácia", afirmou o treinador do F. C. Porto.

"Estivemos perfeitos na primeira parte, com um jogo estrategicamente muito bom. Depois, sofrer um golo daquela forma não é fácil para ninguém. Os meus parabéns aos jogadores. Mesmo a perder por 2-0 fomos sempre à procura do golo e de ganhar", realçou.

Confirmada a eliminação da Liga dos Campeões, os azuis e brancos viram as atenções para as provas nacionais que ainda estão em discussão: campeonato e Taça de Portugal.

"Temos dois títulos para disputar e queremos muito ganhá-los. O público sabe que de nós pode esperar sempre o máximo. Podemos não conseguir, mas damos sempre o máximo e houve muita qualidade em termos táticos e a nível individual da equipa".