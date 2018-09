Sérgio Conceição espera uma boa resposta com o Moreirense

Hoje às 12:31 Facebook

A derrota com o Vitória de Guimarães está ultrapassada e o treinador do F. C. Porto aposta no triunfo, amanhã, diante da formação cónega. Brahimi e Corona têm boas perspetivas de ir a jogo. Fecho do mercado dá mais estabilidade ao grupo.

O Vitória de Guimarães é passado, o Moreirense é o adversário que se segue no Dragão. "Não há jogos fáceis, o Moreirense é uma equipa interessante que, na minha opinião, pode ganhar mais vezes fora que em casa. No último jogo, não fizemos coisas que normalmente fazemos. Essa situação está identificada e temos de voltar rapidamente ao que nos levou ao sucesso na época anterior", disse Sérgio Conceição, na antevisão à partida com o Moreirense.

No último dia do mercado, os dragões reforçaram-se com Bazoer, médio cedido pelo Wolfsburgo, da Alemanha, já depois de terem garantido Jorge, lateral emprestado pelo Mónaco. "Li hoje muitos números e comparações entre ganhos e custos mas isso é para embelezar e contar filmes. Vamos ver como evoluem. Às vezes, um jovem da equipa B acaba mais valorizado que um jogador que, à partida, gera mais expectativas. O fecho do mercado foi importante, pois dá mais estabilidade à equipa".

O treinador deixou a ideia que Brahimi e Corona "estão melhores" e mostrou-se feliz pela chamada de Sérgio Oliveira à seleção nacional. "Melhorou muito desde que o conheci em Nantes e entendeu que o futebol é muito mais que ter a bola no pé. Isso permitiu-lhe elevar o nível e chegar à seleção"