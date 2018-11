Sérgio Conceição: "Eu não faço bluff"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:09 Facebook

No final do encontro com o Lokomotiv, Sérgio Conceição considerou a vitória "justíssima" e abordou a titularidade de Herrera.

Herrera foi titular no jogo desta terça-feira, frente ao Lokomitiv, após Sérgio Conceição revelar que o mexicano tem estado a trabalhar de forma condicionada devido a uma lesão. Quando questionado acerca da presença do capitão no onze, o técnico dos azuis e brancos deixou uma garantia.

"Quem me conhece já sabe: Não faço bluff. Teve um problema no joelho na Rússia, uma pequena entorse e praticamente não tem treinado. Tinha de decidir por um jogo, o da Madeira ou este. Optei hoje pelo Héctor", disse.

Em análise ao encontro, Sérgio Conceição considerou o resultado "justíssimo".

"A primeira parte foi boa, chegámos ao intervalo com 2-0. Devíamos ter mais equilíbrio ano que toca aos homens que ficavam soltos. Não criando lances de perigo, o jogo partia-se por falta desse equilíbrio. Houve uma reação natural do Lokomotiv na segunda parte com entrada de Fárfan, com mais poder ofensivo. A partir do golo do Corona, o jogo acabou e ficou controlado. Uma vitória justíssima", disse.