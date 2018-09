Sérgio Conceição explica expulsão frente ao Chaves

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:20 Facebook

Twitter

No final do encontro com o Chaves no Estádio do Dragão, a contar para a Taça da Liga, Sérgio Conceição explicou o que levou à expulsão no intervalo do encontro que terminou com um empate (1-1).

"A minha expulsão tem a ver com a primeira parte. Tivemos muito pouco tempo útil de jogo. Pontapés de baliza do Chaves demoravam 15, 20 segundos, as reposições também... Vim-me embora. No túnel, o árbitro entrou e eu disse-lhe que o tempo útil de jogo era muito curto. Obviamente falei num tom mais exaltado e isto à frente de 10, 12, 15 pessoas", começou por dizer

Sérgio Conceição disse ainda que o árbitro do encontro pareceu "pouco seguro" no que fazia.

"Um árbitro com pouca confiança, pouco caráter e até algum receio. Pareceu-me pouco seguro no que fazia. Essa expulsão teve a ver com isso, com essa forma de estar dele. Foi isso que se passou à frente de seguranças, GNR, pessoas que podem testemunhar o que disse. Antes de vir para aqui vi um ex-árbitro dizer que não se pode ser expulso só porque sim, mas foi exatamente isto que se passou, com testemunhas", disse o técnico no final do jogo.