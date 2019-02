Sérgio Conceição explica opção por Manafá no jogo contra o Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição explicou a aposta em Manafá e mostrou-se satisfeito com a exibição do F. C. Porto, que regressou às vitórias na Liga depois de dois empates.

Sérgio Conceição explicou ainda a posta em Manafá, surpresa no onze azul e branco este sábado.

"É um jogador que veio do Portimonense, que teve o seu tempo de ambientação ao processo da equipa com bola e sem bola. Há aqui há muita qualidade e vontade de ajudar, depois cabe-me a mim pô-los a jogar. E isso depende do momento, do adversário. As equipas são feitas de forma ponderada, não é porque meia dúzia de comentadores acha que as coisas mudam. Mudam quando acho que devem mudar. Ponto", atirou, Sérgio Conceição.

"O Vitória de Setúbal mudou de equipa técnica recentemente, vieram cá jogar de uma forma um bocadinho diferente, com um sistema em 4x3x3. Estavam com as linhas bastante baixas e por vezes torna-se complicado. Mas tivemos muita mobilidade, fizemos um golo e podíamos ter ampliado a vantagem. Podíamos sempre sofrer um golo de bola parada, podia acontecer algo que não queríamos e por isso procuramos sempre o segundo golo. Criamos mais quatro ou cinco ocasiões, fizemos o segundo e depois quisemos o terceiro. O Iker não fez uma defesa durante todo o jogo. Estivemos equilibrados defensivamente, prevendo sempre a transição do adversário e foi um jogo positivo da nossa parte.