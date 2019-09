Sérgio Conceição: "Fizemos o jogo de uma equipa madura"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:31 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Santa Clara no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição elogiou a prestação da equipa azul e branca.

"Fizemos um jogo consistente, de uma equipa madura, que sabia o que queria. Percebemos que teríamos de ter uma dinâmica com bola muito interessante para criar problemas a esta boa organização defensiva do Santa Clara. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais. Não houve grandes problemas defensivos para nós. Nos primeiros dez minutos da segunda parte não estivemos como no resto do jogo. Mas é impossível uma equipa ter o jogo na mão sempre durante 90 e tal minutos. O importante é a equipa estar junta nos poucos momentos em que tivemos de defender", começou por dizer o técnico, explicando a saída de Corona.

"Foi por fadiga e cansaço. O Corona nos últimos três jogos foi sempre o jogador que correu mais. Tínhamos o Mbemba no banco, que faz todas as posições da linha defensiva, e acabei por mudar por essa precaução que temos de ter", acrescentou.

O F. C. Porto venceu (2-0), este domingo, o Santa Clara no Estádio do Dragão na sexta jornada da Liga. Zé Luís e César, na própria baliza, marcaram os golos do encontro.