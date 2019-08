Sérgio Conceição: "Foi talvez o melhor jogo do F. C. Porto em casa do Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória frente ao Benfica no Estádio da Luz, Sérgio Conceição considerou que o F. C. Porto fez uma boa exibição e que os três pontos conquistados em casa do rival são "importantes" mas não decisivos.

"É jogo sempre complicado na casa de um rival. A nossa semana de trabalho foi muito positiva, com indicadores fantásticos e quando é assim há confiança na equipa. Entramos bem, de forma agressiva no bom sentido, a pressionar a fase de construção e a bloquear jogo interior do Benfica, com uma boa ocupação do espaço. Não permitimos que o Benfica chegasse a baliza. Nós chegamos em algumas ocasiões, poderíamos ter feito mais, se a definição fosse diferente. Isto não quer dizer que o Benfica não seja fortíssimo na mesma, não quer dizer que éramos os piores e agora somos os melhores. Era um jogo importante onde viemos ganhar a casa de um rival", começou por dizer Sérgio Conceição.

O treinador do F. C. Porto considerou a exibição deste sábado como "a melhor do F. C. Porto no Estádio da Luz" mas sublinhou que a vitória deste sábado é "importante" mas não decisiva.

"Contra o Krasnodar fizemos uma primeira parte medíocre. Na segunda parte já fomos a equipa que eu quero. Contra o Vitória de Setúbal fizemos um bom jogo e hoje fizemos o melhor jogo da época e, que eu me lembre, talvez o melhor jogo do F. C. Porto aqui em casa do Benfica. Estes três pontos não decidiam nada. No ano passado virámos o campeonato com alguns pontos de vantagem e acabámos por perder. Têm significado se no próximo fim de semana ganharmos ao Vitória e assim sucessivamente. São três pontos importantes mas nada decisivo", concluiu Sérgio Conceição.