Sérgio Conceição: "Fomos sempre superiores ao Schalke"

No final do encontro com o Schalke, Sérgio Conceição afirmou que o F. C. Porto esteve melhor no encontro e considerou que a equipa azul e branca fez um jogo "consistente".

"Temos consciência da prova em que estamos. Isto é a Champions e todos os jogos são competitivos e difíceis de jogar, com características diferentes da do nosso campeonato. Tivemos uma grande oportunidade da primeira parte. O Schalke, com um futebol direto, não conseguiu criar ocasiões. O Schalke faz dois remates à baliza em todo o jogo", começou por analisar o técnico.

Sérgio Conceição afirmou que o golo sofrido foi "estranho" e considerou que a equipa azul e branca foi "sempre superior", deixando elogios a Militão que, esta terça-feira, se estreou na Liga dos Campeões.

"Sofremos um golo algo estranho. Não baixámos os braços e, em termos de jogo jogado, fomos superiores. Tivemos mais de 60 por cento de posse de bola e isso diz alguma coisa. Foi um jogo consistente, não brilhante, onde podíamos ter ganho. Marcando o penálti na primeira parte, o jogo teria sido diferente. Preparamos os jogos para ganhar. Não perder é positivo mas bom era ganhar. O Militão que fez um belíssimo jogo. Danilo? É de louvar um regresso de um jogador importante no balneário e agora dentro de campo", concluiu.