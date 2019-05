Sérgio Conceição: "Ganhar só alguma coisa não chega"

Ontem às 23:20 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F.C. Porto, abordou nesta quarta-feira, em declarações ao site da FPF, a final da Taça de Portugal. "Este ano já ganhámos a Supertaça e queremos muito este segundo título. As equipas grandes vivem de títulos e ganhar só alguma coisa não chega. Já na época passada dizia que não podíamos só vencer o campeonato", afirmou.

O duelo no Jamor tem uma simbologia especial. "É bastante importante, depois do jogo do título é o jogo mais bonito da época", referiu. Sobre o Sporting, disse já não haver grandes segredos, chamando a atenção para os pormenores.

Por seu lado, Marcel Keizer, treinador dos leões, assumiu que o seu conjunto tem de "estar ao seu melhor nível" para vencer". "É um único jogo e as equipas vão lutar pela taça. Quando se está na final só se pensar em ganhar. Conquistámos a Taça da Liga mas esta é mais importante". Relativamente aos dragões, só elogios. "Tem uma equipa muito forte fisicamente, com jogadores de grande qualidade", ressalvou.