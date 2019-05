Sérgio Conceição garante que fica no Dragão

Hoje às 15:29 Facebook

O treinador dissipa todos os rumores, tem mais duas épocas de contrato, até 2021, e assegura que permanecerá no F. C. Porto.

Em entrevista à RTP, que será emitida na noite desta quinta-feira, o treinador do F. C. Porto acabou com os rumores em torno de uma eventual saída do Dragão e garante que continuará no cargo em 2019/20.

"Tenho três semanas de férias, vou ficar aqui uma semana a trabalhar depois da final da Taça, ainda tenho alguns documentos para entregar à direção e ao presidente. Depois disso, começo aqui no Olival a trabalhar na época 19/20. Ganhar a Taça de Portugal ou não nem é questão, um clube como o F. C. Porto tem de pensar em ganhar mais do que um título. Perdemos o campeonato e queremos muito vencer esta Taça de Portugal", disse Conceição, no "flash" que anuncia a entrevista ao canal público de televisão.