Sérgio Conceição: "Impacto? É querermos ganhar o campeonato e a Taça"

No final do encontro frente ao Sporting, o treinador dos azuis e brancos garantiu que a derrota nas meias-finais da Taça da Liga não vai ter impacto negativo na equipa.

"Foi um jogo intenso. Não bem jogado, na primeira parte, principalmente. Pouco espaço para se jogar. Tivemos o percalço da lesão do Danilo, que veio alterar a estratégia para o jogo. Houve um golo anulado, uma ou outra aproximação com perigo da nossa parte. Sinceramente, não me lembro de nenhuma situação do Sporting na primeira parte", disse Sérgio Conceição após a eliminação do F. C. Porto.

"Nos últimos minutos criámos duas, três situações claras para fazer o golo. Durante os 90 minutos, num jogo muito disputado e com muitas faltas, fomos a equipa que teve as melhores oportunidades", defendeu.

Questionado se a derrota nas meias-finais da Taça da Liga poderá criar um impacto negativo na equipa, o treinador dos dragões foi categórico: "Tem impacto na revolta que nós sentimos em querer ganhar o campeonato, a Taça de Portugal e querer ir o mais longe possível na Liga dos Campeões. É o único impacto que tem sobre nós. Estamos conscientes de que somos uma equipa forte, ambiciosa, determinada, competitiva", concluiu.

O Sporting venceu o F. C. Porto nas grandes penalidades, depois do empate no tempo regulamentar, e está na final da Taça da Liga.