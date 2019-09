Sérgio Conceição irritado com o Nakajima

JN Hoje às 20:35, atualizado às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Após o apito final do Portimonense - F. C. Porto, Sérgio Conceição teve um momento de irritação com Nakajima. O técnico começou por cumprimentar o jogador japonês, mas pouco depois acabou por se irritar com o atleta. Otávio e Corona intrometeram-se entre o atleta e o técnico.

Veja o momento:

O F. C. Porto venceu (3-2) este domingo o Portimonense em Portimão na quinta jornada da Liga. A equipa de Sérgio Conceição esteve a ganhar por 2-0, graças aos golos de Alex Telles, de grande penalidade, e Zé Luís. Na segunda parte, Dener e Koki Anzai marcaram pela equipa de Portimão. Alex Telles foi expulso nos descontos e Marcano, aos 90+8, marcou o golo da vitória azul e branca.