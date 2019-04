Sérgio Conceição: "Isto ainda não acabou"

Hoje às 23:02 Facebook

O treinador do F. C. Porto acredita que os dragões ainda têm uma palavra a dizer na eliminatória com o Liverpool.

Sérgio Conceição não da eliminatória por perdida. Apesar do 2-0 consentido em Anfield, o técnico portista confia que a história pode ser mudada no Estádio do Dragão.

"Creio que era merecido termos marcado, mas estamos a metade da eliminatória e vamos fazer tudo para passar às meias-finais. Precisamos de todos no Dragão porque isto ainda não acabou", referiu o técnico dos azuis e brancos.

Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia e a "sorte" do Liverpool no lance do primeiro golo.

"No primeiro golo com alguma sorte para o Liverpool, no segundo há mérito, mas também um erro individual na abordagem que tivemos na pequena área. Também tivemos duas oportunidades para marcar, assim como uma ocasião difícil de analisar para o árbitro. Na segunda parte estivemos mais compactos, mas faltou-nos o golo", lamentou, na "flash-interview".