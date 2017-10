Sérgio Conceição: "Já mandei cortar a barba ao José Sá"

JN Hoje às 19:57 Facebook

Sérgio Conceição garantiu, esta quinta-feira, que a titularidade de José Sá em detrimento de Iker Casillas foi uma opção técnica e comparou, ainda, o erro do guardião dos dragões com o erro de Svilar, ambos em jogos da Liga dos Campeões.

"Não contamos com nenhuma facilidade, contamos com um adversário difícil, que vem tentar complicar ao máximo a nossa tarefa, mas já estamos habituados naquilo que é o nosso campeonato, a ter de driblar essa possibilidade, vontade e missão do adversário", começou por explicar o técnico dos dragões.

Sérgio Conceição abordou, ainda, a titularidade de Iker Casillas no último jogo da Champions, frente ao Leipzig, garantindo que foi uma opção técnica e não disciplinar.

O que se tem dito é ridículo, foi uma opção meramente técnica

"A escolha do último jogo foi uma opção técnica. Eu sempre disse que todo o plantel está à disposição está em condições de competir por um lugar na equipa. O Iker tem um comportamento fantástico. Se fosse um problema disciplinar ele nem estaria na lista de convocados. O que se tem dito é ridículo, foi uma opção meramente técnica. O Júlio César tem 26 títulos e está no banco. E ninguém puxou aquilo o Júlio César ficar no banco".

O técnico da equipa azul e branca fez, ainda, comparações ao erro de José Sá, que deu o primeiro golo do Leipzig, com aquele que Svilar, guardião do Benfica, fez frente ao Manchester United.

Um guarda-redes sem barba é perdoado pelo erro que faz

"O José Sá tem um problema grande: tem a barba maior do que deveria ter. Um guarda-redes sem barba é perdoado pelo erro que faz. Um frango de José Sá e um frango de outro guarda-redes que, se calhar, não tem barba, tem borbulhas e tem 18 anos é mais perdoado do que um erro de um guarda-redes que é português e que, talvez depois de Rui Patrício, é o guardião com mais qualidade para assumir a baliza de Portugal. Toda a gente o massacra. Por um erro, e nem sei se é um erro, porque faz parte do jogo. O que eu acho estranho é num jornal vir 'Frango de José Sá' e no outro vir 'Perdoado'. Eu já mandei cortar a barba ao José Sá. Assim vamos ficar equivalentes", concluiu.