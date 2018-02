Sérgio Conceição: "Jogadores dão-me confiança para passar"

Hoje às 18:28 Facebook

Twitter

O treinador do F. C. Porto acredita que pode derrotar o Liverpool e desvaloriza a diferença de orçamentos entre as duas equipas.

Elogios para o Liverpool, mas nada que abale a confiança num desfecho feliz e no apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. Na antevisão ao jogo de amanhã, referente aos oitavos de final da Champions, Sérgio Conceição perspetivou o confronto entre "dois clubes históricos".

"O Liverpool é o segundo melhor ataque e a sexta melhor defesa da Premier League e na Champions foi o segundo melhor ataque da fase de grupos. É uma equipa boa e consistente, mas, como todas, também tem pontos fragéis. Muitas vezes, a base da vitória tem a ver com a consistência defensiva da equipa: se não sofrermos golos, estamos mais perto de ganhar. Os jogadores dão-me confiança para pensar que podemos passar esta eliminatória", referiu o treinador portista.

Apesar da ausência de Phillipe Coutinho (transferido para o Barcelona), Sérgio Conceição defende que a equipa de Jurgen Klopp reagiu bem à saída da estrela. "Continua a ganhar e a jogar bem, foi buscar um jogador importante para o setor defensivo".

Ora, esse jogador é Virgil Van Dijk, que custou 85 milhões de euros.

"Não olhamos para os orçamentos. Semanalmente também não falo do orçamento do F. C. Porto em relação às outras equipas em Portugal", disse Conceição, antes de anunciar que "será difícil" Aboubakar ir a jogo.

Quem está apto é Marcano. O defesa espanhol garantiu "estar preparado" para defrontar "uma equipa muito completa".