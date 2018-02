Sérgio Conceição lança Otávio com o Liverpool

Ontem às 18:47 Facebook

Twitter

Marcano também está de volta ao onze e será titular no eixo defensivo. Otávio substitui Corona, enquanto Marega e Soares mantêm a titularidade.

Marcano e Otávio são as principais novidades no onze de Sérgio Conceição para o embate com o Liverpool, esta quarta-feira.

O central espanhol ocupa a vaga de Felipe, castigado, enquanto o médio brasileiro jogará no lugar de Corona.

Do lado do Liverpool, Jurgen Klopp aposta em Henderson e Milner para o meio-campo e mantém o tridente ofensivo formado por Mané, Salah e Roberto Firmino.

F. C. Porto: José Sá; Ricardo, Reyes, Marcano, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio; Brahimi, Marega e Soares.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren e Robertson; Henderson, Milner e Wijnaldum; Mané, Salah e Firmino

O árbitro será o italiano Daniele Orsato.