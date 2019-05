Sérgio Conceição: "Levei quase tanta pancada durante o ano como o relvado do Jamor"

JN Hoje às 19:44 Facebook

Faz, esta sexta-feira, 21 anos que Sérgio Conceição conquistou a Taça de Portugal como jogador do F. C. Porto. O agora treinador dos dragões quer voltar a celebrar a conquista do troféu pela primeira vez como treinador e logo no comando dos azuis e brancos.

"Estamos preparados para defrontar o Sporting, que foi variando a dinâmica de jogo ao longo do tempo com este treinador, e para o que vão ser as dificuldades do jogo. É uma final importante para nós porque é mais um título que queremos conquistar. O clube está habituado a isso", afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

"Tenho a ambição de ganhar títulos. Tenho um carinho especial pela Taça de Portugal e faz 21 anos que a conquistei como jogador do F. C. Porto. É um dia bonito, que gosto particularmente e o que pode fazer a diferença será a forma como vamos estar em campo de acordo com aquilo que são as nossas características. É importante ter agressividade, no sentido positivo, e gerir a componente emocional. São aspetos importantes, mas estou tranquilo quanto a isso porque conheço bem os jogadores que treino há dois anos", disse.

Ainda sobre a final, Sérgio Conceição teve uma resposta curiosa quando questionado por um jornalista se o relvado do Jamor, que "levou mais pancada do que o habitual" pode influenciar a final.

"Estava quase para dizer que levei quase tanta pancada durante o ano como o relvado do Jamor", atirou a sorrir. "Conheço o relvado do Jamor desde os 15 anos, quando comecei a treinar aqui com a seleção. Não vai alterar o jogo", respondeu.

A terminar, Sérgio Conceição recusou-se a comentar as recentes declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica. "Estou aqui para falar sobre a final da Taça, não para comentar o que o treinador do Benfica disse", finalizou.