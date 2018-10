Sérgio Conceição: "Ligo muito pouco a estatísticas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:41 Facebook

Na antevisão ao encontro com o Lokomotiv Moscovo, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição disse esperar um adversário "muito, muito difícil" e deixou elogios a Éder.

"Já ouvi o treinador da equipa adversária, que diz que não nos podemos querer atirar para um rio, se depois não sabemos se conseguimos sair dele. Nós analisamos a equipa adversária como um todo. Claro que tem boas individualidades. Temos de olhar para o que temos e o que podemos fazer para contrariar as fragilidades do adversário" começou por analisar o técnico do F. C. Porto, salientando que conhece bem a equipa russa.

"O que o treinador do Lokomotiv quis dizer é que éramos uma equipa agressiva, principalmente na perda de bola. Analisou bem a equipa e nós também conhecemos bem a equipa do Lokomotiv, para a sua interessante dinâmica. Tem de nos deixar mais alerta e mais vivos no jogo, para conseguirmos conquistar os três pontos".

Sempre que jogou em Moscovo contra equipas russas, o F. C. Porto venceu. Apesar dos números darem favoritismo aos azuis e brancos, Sérgio Conceição garantiu que não dá importância às estatísticas.

"Ligo muito pouco a estatísticas. Cada jogo tem história e vida. Representamos um clube histórico mas não olho para isso com algum tipo de pressão nem olho para a classificação do grupo nem para uma equipa que ainda não pontuou. Olho para o jogo e o jogo diz-me que vamos encontrar uma equipa muito, muito difícil e que vai querer conquistar os três pontos", afirmou.

O técnico dos dragões, que já orientou Éder quando treinava o Braga [2014/15], deixou elogios ao avançado português e tem esperança na disponibilidade de Otávio para o duelo de quarta-feira.

"Foi um ano fantástico no Braga, nessa época. O treinador do Lokomotiv saberá tanto ou mais do que eu para extrair o máximo potencial do Éder, que nos fez tão felizes na Seleção Nacional. Estamos perante um jogador fantástico, tal como Manuel Fernandes, que é muito importante nesta equipa. É uma boa publicidade ao futebol português. Otávio? Vamos ver como é que ele se sente até à hora do jogo. Só amanhã é se saberemos se joga, se fica no banco ou na bancada".

Maxi Pereira: "Estamos preparados"

O jogador uruguaio garantiu que a equipa azul e branca está "pronta" para o jogo na Rússia e garante que a longa viagem do plantel não vai condicionar a exibição da equipa.

"O Lokomotiv joga muito bem e tem jogadores de grande nível, que respeitamos muito. Vamos tentar pôr em prática a estratégia que o treinador nos passou, nos últimos dias. Viagem? Numa competição como esta, num estádio cheio de gente, com um adversário com valor, é uma motivação enorme, não é isso que abala a equipa. Não afeta nada. Já estamos habituados a estas circunstâncias", afirmou Maxi Pereira.

O F. C. Porto defronta, na quarta-feira, o Lokomotiv Moscovo, na Rússia, no terceiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, O encontro está marcado para as 20 horas.