Sérgio Conceição: "Liverpool? O importante é valorizar a nossa presença"

O F. C. Porto volta a medir forças com o Liverpool numa fase a eliminar da Liga dos Campeões e Sérgio Conceição já reagiu o reencontro com os "reds" agora nos quartos de final da principal prova de clubes da UEFA

O F. C. Porto foi eliminado pelo Liverpool nos oitavos de final da pretérita edição da Champions e, quis o sorteio realizado esta sexta-feira, que os dragões voltassem a encontrar os reds, agora nos quartos de final da prova. Na primeira reação a esse novo embate, Sérgio Conceição foi cauteloso e, no final, preferiu destacar outra situação.

"O importante é valorizar a nossa presença entre as oito melhores equipas da Europa", afirmou o treinador portista, já depois de ter deixado elogios ao Liverpool, de revelar parte da preparação que será feita para esses dois jogos e de comentar a sorte ou o azar que teve neste sorteio.

"Foi o que foi. Foi o adversário que saiu, é o adversário que temos de defrontar. Quando chegar a altura teeremos de preparar esses jogos da melhor forma, perceber o que não devemos fazer ou o que fizemos no ano pasado e não foi bem feito. O Liverpool é, sem dúvida, uma da equipas que tem qualidade individual e coletiva. É uma equipa que se conhece muito bem, cuja dinâmica identificamos muito bem".

Para já, o treinador está totalmente concentrado no embate deste sábado, frente ao Marítimo, e a conferência que seria de lançamento a esse jogo começou com uma mensagem de alerta: "À medida que o campeonato se aproxima da reta final, os jogos ganham peso e têm essa boa pressão. Uns clubes lutam para ganhar, como é o caso do nosso, e outros para se salvarem. Cabe-nos ir à procura destes três pontos", salientou Sérgio Conceição.