Sérgio Conceição muda sete jogadores no onze do F. C. Porto

Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Costa, Marcano, Alex Telles, Danilo, Luis Díaz, Corona e Soares são as novidades no onze inicial do F. C. Porto, que neste domingo (20.30 horas), em Portimão, disputa frente aos espanhóis do Getafe, a final da denominada Copa Ibérica.

Em relação ao jogo da última sexta-feira, frente ao Bétis de Sevilha (1-1 no tempo regulamentar, com vitória portista por 5-4, no desempate por penáltis), o técnico Sérgio Conceição faz sete alterações, mantendo apenas nas opções iniciais Manafá, Pepe, Sérgio Oliveira e Romário Baró.

De salientar a estreia no onze titular de Luis Diáz, reforço colombiano dos dragões.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Sérgio Oliveira, Romário Baró; Luis Díaz, Corona; Tiquinho Soares.