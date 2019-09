Sérgio Conceição: "Muitas vezes não se pode ser espetacular"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:49 Facebook

No final da vitória frente ao Young Boys (2-1), para a Liga Europa, Sérgio Conceição deixou elogios à exibição da equipa.

"Sim, penso que entrámos bem no jogo, frente a uma equipa que ainda não tinha perdido esta época. É uma equipa forte fisicamente, que joga de uma forma muito direta. Às vezes podíamos ser surpreendidos com uma bola na frente, como aconteceu na situação do penálti. Estávamos precavidos para isso. Foi uma primeira parte bem conseguida, sem ser espetacular. Reagimos bem ao golo, procurando mais os espaços por dentro, mas saindo por fora também. Acabámos a primeira parte e penso que até podíamos ter feito mais um golo. Tivemos uma bola no poste e uma ou outra situação ali à frente. Não o fizemos, o resultado 2-1 é sempre perigoso. Ainda por cima contra uma equipa que tentou de tudo", começou por dizer o técnico dos azuis e brancos, deixando elogios a Fábio Silva e Romário.

"Nós tivemos também mais uma outra ocasião em que podíamos ter feito o 3-1 e ficar descansados. Valeu pelo espírito de sacrifício, pela entrega. Valeu por entrarem mais dois miúdos, Romário e Fábio muito bem. O Manafá também entrou bem. O Tiquinho não tem jogado, mas deu uma boa resposta. Ou seja, temos um grupo forte, um grupo que acredita naquilo que se faz. Muitas vezes não se pode ser espetacular, mas vale pelos três pontos. Sabíamos o valor do adversário e, como dizia o Abel, às vezes para dançarmos precisamos de um bom par", acrescentou Sérgio Conceição.

O F. C. Porto venceu, esta quinta-feira, o Young Boys (2-1) na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Soares bisou no encontro e esteve em destaque.