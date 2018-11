Sérgio Conceição multado por não usar braçadeira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04 Facebook

Sérgio Conceição foi esta terça-feira castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF por não ter usado a braçadeira de treinador durante o encontro com o Braga e pelo atraso na zona de entrevistas rápidas a seguir ao encontro.

O treinador dos azuis e brancos foi castigado pelo Conselho de Disciplina com uma multa de 287 euros por não usar a "braçadeira alusiva à função que desempenhava" durante a segunda parte do jogo com o Braga.

Além da falta da braçadeira, Sérgio Conceição chegou atrasado à entrevista no fim do encontro com a equipa minhota e terá de pagar 4782 euros.