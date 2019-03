Sérgio Conceição na Feira com o mesmo onze da Liga dos Campeões

Nuno Barbosa Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Contra o Feirense, o argelino Yacine Brahimi mantém-se no banco de suplentes. As outras opções ao onze do treinador portista são Vaná, Maxi Pereira, Óliver, Manafá, Adrián e Fernando Andrade.

O onze do F. C. Porto frente ao Feirense, partida cujo apito inicial está marcado para as 20 horas deste domingo, é igual ao que avançou contra a Roma, na quarta-feira, e que garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, após 120 minutos de luta.

Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega e Soares foram os escolhidos por Sérgio Conceição para este jogo em que o F. C. Porto procurará a vitória para colocar pressão no Benfica que, amanhã, recebe o Belenenses, no jogo de encerramento desta 25.ª jornada do campeonato.

Pelo lado do Feirense, são estes os onze jogadores que vão iniciar a partida: Caio Secco, Edson Farías, Flávio Ramos, Briseño, Vítor Bruno, Tiago Silva, Aly Ghazal, Babanco, João Silva, Sturgeon e Luís Machado.

No banco, o treinador Filipe Martins terá à disposição André Moreira, Tiago Gomes, Bruno Nascimento, Edinho, Crivellaro, Ofori e Marco Soares.