Sérgio Conceição: "Na minha vida nunca fui simpático"

No final do encontro com o Feirense, Sérgio Conceição não se considerou obreiro do título e justificou o facto de não ter dado minutos a Vaná no duelo deste domingo.

"Deitámo-nos às 4/5 horas da manhã, alguns jogadores às seis e não era fácil, contra uma equipa que sabíamos que ia fazer o máximo para tentar levar daqui, no mínimo, um ponto. O Feirense organiza-se bem defensivamente, é uma equipa difícil e tínhamos que ir à procura das despesas do jogo e brindar estes adeptos com uma vitória", começou por analisar.

Sérgio Conceição considerou, na zona de entrevistas rápidas, que não se considera o principal responsável pela conquista do título dos dragões.

"Eu só faço parte daquilo que é o F. C. Porto. Este campeonato é de todos. Desde o cortador de relva, e eu sou muito exigente até com o cortador de relva, ao pessoal dos roupeiros, departamento de comunicação, marketing, toda a gente. E os jogadores. Eu sou a cara, é normal. Tenho de destacar também os três grandes rivais que tivemos pelo frente, no fundo deram mais volume à nossa vitória", afirmou.

O treinador do F. C. Porto justificou, ainda, o facto de não ter dado uma oportunidade ao guarda-redes Vaná no encontro deste domingo, o que faria do guarda-redes campeão nacional.

"Estou aqui para ganhar jogos, embora tenha atenção a todas essas situações. No entanto, trabalhamos para obter vitórias e na minha vida nunca fui simpático, sou o que sou. Sei que há jogadores que merecem ser campeões e farei tudo para que isso aconteça. Mas também tenho de pensar que algumas equipas jogam a permanência", concluiu.