Sérgio Conceição: "Nada que vem de fora nos vai perturbar"

JN Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

No final do encontro com o Braga, o técnico dos dragões destacou a boa prestação dos azuis e brancos e garantiu que o balneário "respira saúde".

"Foi uma boa propaganda ao futebol português. Estivemos muito bem em termos daquilo que foi a nossa dinâmica ofensiva. Dificilmente o Braga ligou com critério. Passámos a estratégia para o jogo na perfeição. Podíamos ter controlado nos últimos 15, 20 minutos. Quando o Waris entrou, pedi-lhe um ou outro movimento para fazer nos últimos 15, 20 minutos. Os reforços ainda estão aquém do que esperamos. É preciso algum tempo para que o entrosamento seja mais eficaz", começou por analisar.

Sérgio Conceição analisou, ainda, a aposta em Sérgio Oliveira.

"Temos 24 titulares. O Sérgio Oliveira já foi titular noutros jogos teoricamente mais difíceis. Na semana passada, achei que ao lado do Herrera devia ser alguém com as características do Óliver. Achei que hoje o Sérgio encaixaria bem. Tem tido um comportamento fantástico nos treinos, como todos os outros. Não me posso esquecer do André André, do Danilo que estão lesionados. Todos estão com um espírito muito bom. Nada que vem de fora nos vai perturbar. Nenhuma notícia ou desconfiança. Isto não é um recado para fora. O balneário respira saúde", concluiu.