Sérgio Conceição não comenta Pepe e nega "bluff" por Brahimi

Sérgio Conceição aponta à vitória na receção ao Nacional, mas alerta para o bom momento da equipa madeirense. "Está na sua melhor fase a todos os níveis", diz o treinador do F. C. Porto.

Os dragões podem alcançar a 18.ª vitória consecutiva e igualar a marca do Benfica, que, em 2010/11, sob o comando de Jorge Jesus, cometeram igual proeza. "O Nacional tem 13 golos fora de casa, o que é sinal que vai à procura da baliza adversária. Temos de estar atentos e perceber o que temos de fazer para causar mossa e ganhar. Não é bater recordes o que nos move, é ganhar", disse Sérgio Conceição, na antevisão à partida de amanhã (21.15 horas) no Estádio do Dragão.

O treinador não quis falar sobre Pepe, central que tem sido apontado como possível reforço dos dragões na reabertura do mercado de janeiro: "Estamos na véspera de um jogo e tudo o que disser sobre o Pepe iam dar mais importância e não vou falar. O Felipe não joga amanhã, vai jogar outro central e é preciso alguma sensibilidade".

Mbemba e Diogo Leite são as alternativas para a vaga do central brasileiro, que cumpre castigo, mas Sérgio Conceição não adiantou qual será a sua escolha: "Um deles vai jogar com o Militão. Já me estou a esticar, porque estou a dizer que o Militão vai jogar".

Brahimi, que tem estado a recuperar de uma mialgia e esforço, e está em dúvida. "Vamos ver. Hoje esteve no campo, mas de forma condicionada. Vamos ver como evolui ainda amanhã. Não é bluff, é mesmo assim, não pensem que estou aqui armado em artista", disse, sorridente.