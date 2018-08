Sérgio Conceição: "Não estamos a fazer o que nos fez campeões"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:37 Facebook

No final do encontro com o Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição não escondeu a desilusão após a derrota e considerou que a equipa "falhou em muitas coisas".

"Falhámos muitas coisas. Apesar de o Vitória não ter criado perigo na primeira parte, faltou-nos muita agressividade e rapidez na circulação, independentemente do resultado. Alertei ao intervalo que era preciso mudar a nossa dinâmica. Senti que queríamos passar o tempo sem ser intensos e agressivos. Sofremos três golos. É a primeira derrota em casa no campeonato desde que aqui estou. Temos de pensar e rever algumas coisas", começou por analisar o técnico, considerando que a equipa deve fazer mais,

"Não estamos a fazer o que nos levou a ser campeões no ano passado. Não há desculpas, temos de ser melhores e fazer bastante mais. Lesões? Os jogadores que estavam em campo tinham qualidade suficiente para não sofrer golos e, inclusivamente, fazer mais golos", atirou Sérgio Conceição.