Sérgio Conceição: "Não gosto de uma equipa passiva"

No final da vitória frente ao Galatasaray, Sérgio Conceição considerou a vitória azul e branca "justa" e considerou o grupo dos azuis e brancos na Champions bastante equilibrado.

"O grupo é muito equilibrado e vão ser importantes os jogos fora, não só em casa. O próximo pode ser quase decisivo. Fizemos o nosso trabalho. Ganhámos contra uma equipa que não é a típica equipa turca, que não se inibe fora de casa, com experiência acima da média. Entrámos com um avançado diferente, por vezes devíamos ter mais bola na frente mas não conseguimos. Podíamos ter definido melhor no último terço. Eles também criaram situações de perigo em que o Iker esteve muito bem. A segunda parte foi muito acima da média, com posse e qualidade. Um resultado justo num jogo difícil", começou por analisar o técnico.

Sérgio Conceição explicou, ainda, a estratégia dos azuis e brancos e salientou que não gosta de uma equipa "passiva".

"Sabíamos que o Maicon e o Aziz tinham dificuldades em lances em profundidade. Tentámos fazer isso, com situações na cara do guarda-redes. Faltou ter mais bola na primeira parte, mas na segunda conseguimos. O canto que origina o golo começa no Iker. Faltou mais momentos desses. Não gosto de uma equipa passiva, não é como vejo o futebol. Gosto de objetividade e de olhar para a baliza mas com bola".

O treinador do F. C. Porto fez questão de salientar a importância do apoio dos adeptos.

"É sempre muito importante, em todos os jogos é fundamental. Os jogadores sentem isso. Essa sintonia entre equipa e adeptos foi crucial o ano passado e continua a sê-lo este ano. A caminhada não tem sido fácil", concluiu.