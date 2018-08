Sérgio Conceição: "Não há festa antecipada nenhuma"

Sofia Esteves Teixeira 29 Abril 2018 às 21:25 Facebook

No final da vitória (1-0) frente ao Marítimo, que coloca o F. C. Porto apenas a um ponto do título, Sérgio Conceição considerou a vitória dos dragões justa e garantiu que não houve festejos antecipados.

"Foi um jogo complicado, jogar na Madeira nunca é fácil. O Marítimo tem sempre equipas competentes e o Daniel Ramos tem feito um trabalho fantástico. Sabíamos que íamos ter uma tarefa difícil, como sabíamos que o que tínhamos treinado não ia ser colocado em campo com tanta clarividência, porque estamos a jogar as últimas jornadas do campeonato", começou por analisar.

Sérgio Conceição considerou ainda que os festejos no final do encontro não foram antecipados, havendo respeito pelo Benfica e pelo Sporting.

"A festa no final do jogo é normal numa equipa que trabalhou bastante para ganhar o jogo. Isto ainda não acabou, a verdade é essa. Falta-nos um ponto para sermos campeões, portanto não há festa antecipada nenhuma. Temos muito respeito pelo Benfica e pelo Sporting. Eu saí contente com uma vitória sofrida, não com muitos sorrisos, mas estou muito contente por dentro. Não sorrio muito porque esse é o meu feitio", concluiu.