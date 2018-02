Sérgio Conceição: "Não jogamos para mostrar algo aos outros"

JN Hoje às 22:44 Facebook

No final da goleada frente ao Portimonense, Sérgio Conceição salientou a exibição da equipa mas avisou: "Ainda não conquistamos nada"

"Entrámos sempre fortes no jogo e a estratégia passava por meter intensidade no jogo e condicionar a dinâmica do Portimonense. Estávamos precavidos para o jogo direto. Anulámos o ponto forte do Portimonense, que são as transições e a verticalidade", disse o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, após a goleada em Portimão, que já estava bem lançada ao intervalo.

"Com o 3-0, baixámos a intensidade e permitimos algumas ocasiões ao Portimonense. Ficou demonstrado que temos uma equipa com uma dinâmica muito forte. Mas ainda não conquistamos nada. Continuamos o nosso caminho. Palavra para o Portimonense, que tem feito um campeonato bastante bom mas hoje encontrou um F. C. Porto bastante forte", acrescentou o técnico portista.

Quando questionado se a goleada deste domingo em Portimão seria importante para o clássico frente ao Sporting, agendado para sexta-feira, Sérgio Conceição foi categórico.

"Não jogamos para mostrar algo aos outros. Jogamos para mostrarmos a nós próprios que somos capazes de colocar em prática o que trabalhamos. Ficamos agradados em ganhar os jogos, mas não vivemos, treinamos ou jogamos a pensar no que os outros podem fazer".

O treinador deixou ainda elogios a Diogo Dalot, que este domingo se estreou na condição de titular na equipa azul e branca.

"Esteve bem, como toda a equipa. É um miúdo que tem feito um trabalho excecional na equipa B. Teve um comportamento muito bom, mas foi só um jogo. O sucesso não tem a ver com uma ou outra boa exibição, mas sim em dar continuidade. Ele tem qualidade para se afirmar no F. C. Porto", concluiu.