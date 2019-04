Sérgio Conceição: "Não me deixam sentar no banco por viver a equipa de forma apaixonada"

JN Hoje às 13:42 Facebook

Sérgio Conceição não vai estar no banco no jogo com o Boavista, esta sexta-feira, e pede o apoio aos adeptos para o dérbi da 28.ª jornada.

Um dia após o F. C. Porto ter garantido o passaporte para a final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição deixou uma mensagem a pedir apoio aos adeptos no dérbi com o Boavista, no qual não vai poder estar sentado no banco de suplentes devido a castigo.

"Três anos depois estamos de volta à final. 25 de maio, mar azul no Jamor. Agora, foco no principal objetivo, na sexta. Não me deixam sentar no banco por ser um treinador que vive a sua equipa de forma apaixonada, mas conto com todos a gritar tão alto quanto eu a puxar pelo nosso FCP", escreveu o treinador nas redes sociais.

Recorde-se que Sérgio Conceição foi suspenso durante oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após o delegado da Liga no jogo com o Braga ter escrito no relatório que o treinador do F. C. Porto insultou um adepto após ter sido provocado.