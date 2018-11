Sérgio Conceição: "Não poupo nada, nem dinheiro, sou um mãos abertas"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:34 Facebook

No final do encontro com o Belenenses, Sérgio Conceição garantiu que as alterações que fez no onze nada estiveram relacionadas com o jogo de quarta-feira, para a Liga dos Campeões.

"Passámos contra um adversário sempre incómodo e difícil, mas fizemos um bom jogo. Criámos várias situações, condicionámos o Belenenses naquilo que gosta e sabe fazer. Os jogadores estão de parabéns", começou por analisar Sérgio Conceição, afirmando que o F. C. Porto não passou por grandes dificuldades no Dragão.

"Era um jogo importante, a eliminar, que normalmente se diz de Taça, minimizámos o risco e fomos atrás do que queríamos, perante um adversário com qualidade, bem orientado, e que cria dificuldades a jogar contra os grandes, porque quer assumir a construção a partir de trás. É essa a dinâmica que o Silas quer. Se não condicionássemos essa construção, teríamos passado por dificuldades, mas não aconteceu".

O treinador dos azuis e brancos garantiu ainda que as alterações que fez no onze não foram poupanças.

"Não poupo nada. Nem dinheiro poupo, sou um mãos abertas. Estes jogadores que estiveram comigo nos últimos 15 dias foram os que prepararam o jogo e tinha que respeitar o trabalho que fizemos", concluiu.