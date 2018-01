Sérgio Conceição redime-se de declarações sobre Rui Vitória

Nuno A. Amaral Hoje às 13:37, atualizado às 14:03 Facebook

Depois de terminar a antevisão do jogo da Taça de Portugal com o Moreirense, o treinador do F. C. Porto voltou para trás para abordar a recente polémica com o técnico do Benfica.

"Nunca foi minha intenção ofender ninguém. Falo de forma apaixonada e com sentimento, mas nunca ofendi ninguém. Foi um exemplo menos feliz da minha parte. Podem pensar que foi uma ofensa, mas não quis chamar nada a ninguém. Não é essa a minha forma de estar. Não fui feliz com o exemplo que dei sobre um colega de profissão", afirmou Sérgio Conceição, que, no final do jogo de domingo passado com o V. Guimarães, imitou um boneco que o filho tem em casa para descrever o que considera ser a incoerência de Rui Vitória relativamente aos comentários que faz sobre o trabalho dos árbitros.

Sobre a partida desta quinta-feira em Moreira de Cónegos, que vale o acesso às meias-finais da Taça, o técnico portista sublinhou o objetivo de "passar a eliminatória", para seguir no trilho do Jamor. "A Taça de Portugal é uma prova fantástica. Eu e o clube damos-lhe um valor muito grande", referiu.

Sobre o mercado de janeiro e a hipótese de o F. C. Porto reforçar a equipa até ao fim do mês, Conceição foi claro. "Como o presidente já disse, o plantel que temos dá-nos garantias se não houver castigos ou lesões. Há a possibilidade de fazer ajustamentos, numa ou noutra situação, mas se vier alguém tem de ser para acrescentar. Vir um jogador por vir, não tem cabimento, nem faz sentido", sublinhou.

O treinador dos dragões elogiou ainda a "evolução da equipa" com o decorrer da temporada e prometeu "oportunidades para todos os jogadores", tendo em conta o calendário muito preenchido das próximas semanas: "Eles sabem que mais tarde ou mais cedo a oportunidade vai surgir. Vamos gerindo o plantel e toda a gente está preparada e motivada. Isso é essencial e até agora tem corrido bem".