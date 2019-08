Sérgio Conceição: "Não sabemos se podemos contar com o Danilo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:39, atualizado às 19:51 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Krasnodar, Sérgio Conceição disse haver grande probabilidade de Danilo não ir a jogo e espera um desafio "difícil".

Danilo foi a grande ausência no encontro com o Gil Vicente, a contar para a primeira jornada da Liga, que os azuis e brancos perderam por 2-1, e poderá não ir a jogo esta terça-feira na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar. O médio português, a contas com uma mialgia, não treinou com o grupo.

"O Danilo está condicionado, está verdadeiramente limitado. Não sabemos se podemos contar com ele amanhã [terça-feira], há grandes possibilidades de não estar disponível. Mas só por impossibilidade física", começou por dizer o técnico.

O F. C. Porto, que venceu na Rússia por 1-0 na primeira mão, está em vantagem para chegar à próxima fase mas Sérgio Conceição considerou o resultado "enganador".

"Vamos ter um adversário que vai fugir muito ao habitual. É uma equipa que gosta de assumir o jogo. Estamos em vantagem, não está nada conseguido, 1-0 é um resultado enganador. Temos de ir para o jogo como se estivesse 0-0 na eliminatória. Sabemos o que o Krasnodar pode fazer. Temos o conhecimento do que foram todos os jogos, daquilo que são os jogadores que compõem o plantel. Esperamos um adversário mais agressivo. Depende de nós, da atitude que temos para este grande jogo. Preparámos o desafio da melhor forma em termos estratégicos", acrescentou, prometendo uma equipa motivada apesar do desaire na ronda inaugural da Liga.

"Não dependemos do vento, da chuva, do estado do terreno para estar com mais ou menos motivação. Temos de estar motivados para jogar com adversário que nos permite passar mais uma etapa. Sim, vamos lutar para ganhar amanhã. Fio da navalha? Estava quando tinha 12 anos, quando estava a trabalhar com o meu pai nas obras", concluiu.

Pepe: "É extremamente importante estarmos juntos"

O central português destacou a importância do jogo e sublinhou que, caso Danilo esteja indisponível para o encontro, a equipa encontrará uma boa solução.

"É extremamente importante estarmos juntos. É um jogo muito importante para nós, jogadores, clube e adeptos. Acho que amanhã vai ser um dia especial para todos nós. Danilo? Acho que o mais importante é que temos um bom grupo de jogadores. Todos são importantes e trabalham para merecer uma oportunidade. Cabe ao nosso treinador escolher. Todos querem jogar e sair vencedores. É para isso que estamos aqui, que trabalhamos, para no final estarmos todos contentes", concluiu Pepe.

O F. C. Porto recebe, esta terça-feira, o Krasnodar em jogo a contar para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.