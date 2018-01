Sérgio Conceição: "Não vejo o futebol da mesma forma de Jorge Jesus"

JN Hoje às 19:58, atualizado às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão ao encontro de quarta-feira, frente ao Sporting, a contar para a meia-final da Taça da Liga, Sérgio Conceição salientou a dificuldade do encontro e respondeu aos elogios de Jorge Jesus.

"As expectativas são as melhores para fazer um bom jogo e chegar à final, sabendo de antemão que vamos disputar um jogo contra uma equipa que tem feito uma excelente época e que ainda não perdeu nas competições internas, tal como nós. Vai ser um bom jogo, bem disputado e com grande vontade de ambas as partes de passar à final", começou por analisar.

O técnico dos dragões respondeu, ainda, aos elogios deixados por Jorge Jesus.

"Quando tive o prazer de trabalhar com Jorge Jesus há 20 e poucos anos atrás, a minha carreira passou depois pelo F. C. Porto e por jogar em clubes fora de Portugal. As conversas que tivemos foram sempre relacionadas com esses momentos que passamos juntos, mas nada mais do que isso. Eu tenho a minha forma de estar, de ser e de trabalhar, que é com certeza diferente da de Jorge Jesus. Obviamente que reconheço em Jorge Jesus um excelente profissional, tem feito um grandíssimo trabalho nos últimos anos. Uma coisa não invalida a outra. Mas não é sinónimo de ver o futebol da mesma forma que ele vê, porque não vejo", afirmou.

Quando questionado acerca do jogo em Alvalade, a contar para o campeonato e que terminou com um empate (0-0), Sérgio Conceição recusou fazer comparações e garantiu que o jogo de quarta-feira será "diferente".

"O F. C. Porto fez um bom jogo porque foi uma equipa em Alvalade, onde conseguimos criar algumas situações que poderiam ditar um resultado diferente do empate. Amanhã [quarta-feira] será diferente, já passou algum tempo, as equipas têm feito um percurso fantástico e o jogo terá uma história diferente", concluiu.