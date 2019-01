Sérgio Conceição: "Nem sempre se pode ganhar de forma espetacular"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:12 Facebook

No final do encontro com o Nacional, Sérgio Conceição considerou a vitória dos azuis e brancos "justíssima" e abordou a vantagem pontual em relação a Benfica e Sporting.

"O Nacional é uma equipa que gosta de jogar, já foi assim em Alvalade com o Sporting. Estávamos precavidos. Acho que de nossa parte houve alguma inconsistência defensiva e ofensiva. Fizemos um, dois golos e depois numa cobrança rápida de uma falta fomos surpreendidos e aconteceu o golo do Nacional", declarou Sérgio Conceição.

"Na segunda parte fomos à procura do terceiro golo, o que conseguimos. Não fizemos um jogo espetacular, mas foi uma vitória justíssima. Ainda tivemos mais três ou quatro boas oportunidades de golo", considerou.

O técnico abordou ainda a vantagem pontual em relação aos rivais, com um clássico frente ao Sporting à porta: "Estamos atentos ao que se passa à nossa volta, mas estamos essencialmente atentos ao nosso trabalho. Temos vindo a preparar bem os jogos e vamos continuar. Nem sempre se pode ganhar de forma espetacular, mas o resultado foi justo".

"Fernando? Há muitas coisas que ele ainda tem de perceber. E vai perceber o treino, até porque pode jogar em mais do que uma posição. Nestes poucos dias tentamos passar o máximo de informação e vamos continuar a trabalhar. Será diferente no futuro próximo", concluiu.