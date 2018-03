Sérgio Conceição: "Nunca vi nada assim. Muito antijogo e paragens constantes"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:50 Facebook

Twitter

No final do encontro com o Paços de Ferreira, o treinador do F. C. Porto salientou que a equipa deveria ter feito mais e criticou o antijogo dos castores.

"Houve muito vento e chuva, a primeira parte foi difícil de se jogar. Podíamos ter feito mais na primeira meia hora, mas penso que não houve mais jogo depois do golo. Muito antijogo e paragens constantes. O dobro do jogo que jogámos estivemos à espera que a bola fosse reposta em jogo. Foi incrível. Não me lembro de algo assim, nunca vi. Imagino os espetadores. Gostava de saber o tempo útil do jogo, penso que foi 20 ou 25 minutos", começou por analisar.

O treinador dos azuis e brancos vincou, ainda, que os sete minutos de compensação foram insuficientes devido às constantes paragens durante o encontro.

"Sete minutos de compensação foi curto, não se jogou. Devíamos ter feito mais? Sim, é verdade. Podíamos ter feito mais, falhámos ocasiões que normalmente não falhamos mas o que se passou foi incrível. Temos que ver o que esteve mal, e assumo a inteira responsabilidade. O desagrado foi geral, com toda a dinâmica da equipa, e não com alguém em particular. Houve uma apatia no início de jogo que não é justificável. Gostamos de impor um ritmo alto, e não conseguimos devido ao pouco tempo útil", concluiu.