Sérgio Conceição: "O F. C. Porto não é só na raça ou no grito"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:43, atualizado às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Portimonense, Sérgio Conceição considerou justa a vitória azul e branca em Portimão e salientou que a prioridade é o campeonato.

"Estamos felizes. Ganhámos o jogo, somámos mais três pontos na nossa caminhada, estamos contentes com isso. Foi um jogo dentro do que esperávamos: um Portimonense com qualidade individual, ofensivamente a criar muitas dificuldades. Houve um ou outro momento em que não permitimos esse processo ofensivo, porque somos uma equipa organizada. Não é como uma ou outra pessoa ou comentador que viu o jogo, que diz que o F. C. Porto é só na raça ou no grito. A equipa tem de ter alma, mas a organização é fundamental para que a equipa não sofra", começou por dizer o técnico, salientando que a vitória azul e branca foi justa.

"Em alguns momentos o Portimonense jogou de forma mais direta. Houve uma ou outra situação em que nos causou problemas, mas por causa de um dos médios estar solto, permitia que variassem mais jogo. Corrigimos na segunda parte e conseguimos fazer um fim de jogo mais tranquilo e conquistar três pontos justíssimos. Meti o melhor 11 para ganhar o jogo. Os jogadores que entraram hoje e que em Liverpool não jogaram, não estavam disponíveis. Dentro da disponibilidade do grupo vi os melhores 11 para jogarem e os melhores sete para ficarem no banco este jogo", afirmou Sérgio Conceição, considerando que a prioridade do F. C. Porto é o campeonato.

"Liverpool? Não é momento para falar nisso. A nossa Champions League é ser campeão na Liga. Isto é que importa. Obviamente que vamos fazer tudo para conseguir passar. Sabemos de toda a dificuldade, mas estamos confiantes", concluiu.