Sérgio Conceição: "O jogo foi-lhes parar à mão"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:28

Após o desaire frente ao Benfica, Sérgio Conceição considerou que o F. C. Porto entrou bem no encontro e que o jogo "foi parar à mão" do Benfica.

"A vitamina para o Benfica foi um golo surgido do nada. Perdemos uma bola, perdemos uma segunda bola, quisemos jogar rápido e houve aquele golo. Surgiu do nada. Parece que ouvi o treinador do Benfica a dizer que o jogo lhe foi parar à mão e eu concordo com ele, foi isso, o jogo foi-lhes parar à mão", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, não escondendo a desilusão pela derrota.

"Entrámos bem no jogo. Fizemos aquilo que estava planeado até ao golo. A nossa dinâmica ofensiva dava para uma ou outra saída que sabíamos que o Benfica ia explorar. Desde o primeiro golo deles houve alguma intranquilidade, mesmo quando tínhamos a bola segura. Entrámos na segunda parte outra vez de forma forte a jogar no meio campo defensivo do Benfica. Da segunda vez que o Benfica vai à baliza faz o segundo golo. Se o empate já era mau, a derrota deixa-nos desiludidos. Tentei mudar rapidamente, meter mais peso na equipa, após a expulsão meti uma defesa a três. Tentámos tudo, tivemos ocasiões quase em cima da linha de golo, cabeceamento à trave, noutras circunstâncias fazíamos golos. O normal era não perder este jogo", considerou, descartando o favoritismo do Benfica.

"Aqui não há juventude, nem experiência. Há jogadores de futebol. A equipa tentou de todos os modos não perder o golo. Hoje não estivemos tão bem a nível de eficácia. O Benfica passou para a frente, não dependemos de nós, mas estão 30 pontos em jogo. Favoritismo? Aqui não há favoritismo. Há 10 jogos para disputar, 30 pontos para disputar e estamos aqui a lutar até ao fim", assegurou.