Sérgio Conceição: "O Sporting não está fora da luta pelo título"

Após a vitória (2-1) frente ao Sporting no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição garantiu que os leões não estão fora da corrida e que, até ao final do campeonato, todos os jogos serão finais.

"O ponto-chave foi ter marcado e ter sido eficaz. Penso que começámos bem o jogo, durante os primeiros 15 a 20 minutos. O Sporting, mesmo nesse período, nunca abdicou de fazer o jogo e explorar ao máximo aquilo que tinha planeado. Não podemos esquecer que o Sporting é uma equipa bem orientada e competitiva com excelentes jogadores. Estamos felizes pelos três pontos, era esse o objetivo", começou por analisar o técnico dos azuis e brancos.

Apesar de o Sporting ficar com oito pontos de desvantagem em relação aos dragões, Sérgio Conceição vincou que os leões não estão fora da corrida.

"O Sporting não está fora da luta pelo título. Já demonstrou várias vezes que tem alma e o estofo de equipa que quer vencer o campeonato. Vi nos jogos essa vontade, a forma como querem ganhar. Por isso, acho que ninguém está fora. Há três equipas a lutar pelo título. Não preciso de passar mensagens para fora. É o que eu estou a sentir. Não estou aqui para dar algum tipo de demagogia. Um jogo pode mudar o estado de espírito de equipa. Todos os jogos vão ser finais", atirou.

Relativamente a Marega, que saiu do encontro lesionado, o técnico disse ainda desconhecer a gravidade da lesão do avançado.

" É uma dor de cabeça. Não sabemos ainda a extensão da lesão. Amanhã vamos avaliar e ver a dimensão da lesão", concluiu.